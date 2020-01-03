Пенсионерам в Монголии простили все кредиты

Президент Монголии Халтмаагийн Баттулга решил сделать щедрый подарок всем пенсионерам страны в преддверии предстоящих парламентских выборов 2020 года.

В своем праздничном видеообращении он объявил, что всем гражданам пенсионного возраста будут списаны долги по кредитам.

В общей сложности, «простить» придется почти 200 тыс. должников, многие из которые вынуждены были выплачивать довольно крупные суммы.

«Я рад объявить, что Совет национальной безопасности Монголии решил погасить кредиты всех пенсионеров с целью помочь им выбраться из долгов», — сказал Баттулга.

При этом отмечается, что подобные решения находятся в ведении парламента, а не Совета нацбезопасности.