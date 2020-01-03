Microsoft лишит поддержки ОС Windows 7

Компания Microsoft прекратит поддержку ОС Windows 7 через 10 дней, 14 января. Такая информация опубликована на сайте разработчика.

Компьютер работать не перестанет, пояснили в компании, однако операционную систему нельзя будет обновить, а уровень безопасности у нее начнет снижаться с каждой неделей. Также Microsoft прекратит техническую поддержку по любым вопросам, связанных с этой операционной системой.

Windows 7 вышла более 10 лет назад, она не учитывает нынешнего уровня киберугроз и уже не актуальна. На смену ей пришло новое поколение операционной системы — Windows 10.

В Microsoft рекомендуют обновить «операционку» на своих устройствах, чтобы не позволить киберпреступникам получить легкий доступ к личным данным владельцев. При этом эксперты отмечают, что скорее всего из-за установки новой ОС может пострадать производительность компьютера, поэтому «лучше приобрести новую мощную модель», передает РИА «Новости».