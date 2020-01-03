Bloomberg: Трамп спланировал убийство Сулеймани в конце декабря

Президент США Дональд Трамп спланировал убийство главы спецподразделения Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани после атаки на американскую военную базу в Ираке в конце декабря. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

При инциденте с военной базой погиб один американский военнослужащий-контрактник. После этой ситуации Трамп поручил своим помощникам, в том числе консультанту по национальной безопасности Роберту О'Брайену, госсекретарю Майку Помпео и вице-президенту Майку Пенсу, разработать план авиаудара по иранскому генералу.