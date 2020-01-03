Питер Берген: «Трамп сказал, что Путин - единственный человек, который может уничтожить США»

Журналист Питер Берген рассказал о реакции президента США Дональда Трампа на пропущенный звонок от российского лидера Владимира Путина в 2017 году. Об этом говорится в книге Бергена «Трамп и его генералы: цена хаоса», пишет Business Insider.

Отмечается, что три года назад в январе Трамп обедал с британским премьером Терезой Мэй в Белом доме. Она спросила его, звонил ли ему Путин, на это американский лидер отрицательно покачал головой. В этот момент директор разведывательного управления Пентагона Майкл Флинн наклонился к Трампу и сказал, что президент России звонил несколько дней назад.