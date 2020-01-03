Чрезвычайное заседание парламента Ирана

Комиссия по национальной безопасности и внешней политике парламента Ирана провела чрезвычайное заседание в связи с расследованием убийства генерала Касема Сулеймани. Об этом представитель комиссии Хусейн Нагави Хусейни сообщил информационному порталу парламента.

По словам Хусейни, заседание прошло с участием представителей структур вооруженных сил и безопасности. На заседании было выдвинуто и рассмотрено требование комиссии по выполнению и разъяснению решений парламента, направленных против армии США.

Как было сказано на заседании, добавил Хусейни, все планы США против Ирана предотвращены, и действия, направленные на достижение в стране государственного переворота и столкновений, остались безрезультатными.