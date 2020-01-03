Иран заявил о своем праве на самооборону

Власти Ирана в письме генеральному секретарю и Совету Безопасности ООН, касающемся ситуации вокруг убийства в Ираке генерала Касема Сулеймани, заявили, что могут осуществить свое право на самооборону.

"Иран в соответствии с международным законодательством оставляет за собой все права предпринять необходимые меры, в частности, использовать свое право на самооборону", - говорится в письме постоянного представителя Ирана при ООН Маджида Тахт-Раванчи, копия которого имеется в распоряжении ТАСС.

В документе дипломат также заявил, что вместо заявленной цели борьбы с терроризмом, "США сами сражаются против тех, кто борется с терроризмом". "Такое поведение серьезно подрывает региональные и глобальные усилия по борьбе с международным терроризмом", - отмечается в документе.