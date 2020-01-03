В похоронах принимают участие сотни тысяч человек. Разъяренные участники процессии кричат: "Смерть Америке! Смерть Израилю!" Процессия началась в районе “зеленой зоны” Багдада и пойдет в Кербалу и Наджаф.

В городе Багдаде милиция Хашд аш-Шааби организовала торжественные похороны командующего Сил Аль-Кудс генерала Касема Сулеймани, командира Хашд аш-Шааби Абу Махди аль-Мухандиса и сопровождавших их людей, сообщает иранское агенство Fars.

В иракском городе Казимейн началась церемония прощания с командующим КСИР Касемом Сулеймани и заместителем главы шиитского ополчения «Аль-Хашд аш-Шааби» Абу Махди аль-Мухандисом.

После Казимейна аналогичная церемония состоится в Багдаде.

Ранее haqqin.az сообщал, что после церемонии прощания в Кербеле будут похоронены Абу Махди аль-Мухандис и иракцы, погибшие вместе с иранским генералом. Затем тело Касема Сулеймани и погибших иранцев будет доставлено в Тегеран.

Касем Сулеймани будет похоронен завтра в его родном городе Кирман.