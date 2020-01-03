В Индонезии растет число жертв наводнения

Число погибших в результате наводнений в столице Индонезии Джакарте и в прилегающих к ней районах возросло до 53 человек, сообщило издание Jakarta Post со ссылкой на министерство социального обеспечения страны и Национальное агентство по противодействию стихийным бедствиям (BNPB).

Ранее сообщалось о 43 погибших.

Пресс-секретарь Национального агентства по противодействию стихийным бедствиям страны Агус Вибово ранее заявлял, что в 90 районах с кануна Нового года льют сильные дожди, а многие реки вышли из берегов.