США сократили масштабы своих операций в Ираке

Коалиция США по борьбе с террористической группировкой «Исламское государство» уменьшила масштабы своих операций в Ираке. Об этом сообщает агентство Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на представителя коалиции.

Отмечается, что после убийства иранского генерала Касема Сулеймани в стране наблюдается рост антиамериканских настроений.

«Мы усилили меры безопасности и обороны на иракских базах, где размещены войска коалиции», — уточнил чиновник, отметив, что сокращение операций не говорит об их полном прекращении.