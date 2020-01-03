Парламент Ливии проголосовал за отмену военного соглашения с Турцией
Парламент Ливии проголосовал за отмену соглашения о военном сотрудничестве между Правительством национального согласия (ПНС) Фаиза Сараджа и Турцией, передает ТАСС.
Как отмечается, депутаты Палаты представителей проводят в субботу, 4 января, экстренное заседание по вопросам военного сотрудничества Триполи и Анкары.
В конце ноября 2019 года Сарадж и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписали меморандум о военном сотрудничестве.