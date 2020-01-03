Швеция приостановила миссию военных инструкторов в Ираке
Вооруженные силы Швеции приостановили работу миссии военных инструкторов в Ираке после гибели иранского генерала Касима Сулеймани, сообщает издание Expressen со ссылкой на представителя ВС.
"Мы внимательно следим за развитием ситуации и адаптируемся к обстоятельствам. Ситуация там сейчас достаточно напряженная. Всегда существует высокий риск при таких операциях, хотя наш персонал хорошо подготовлен. Но в настоящее время мы приостановили работу, потому что безопасность нашего персонала важнее всего", - заявила представитель министерства обороны Швеции Кристина Сван.