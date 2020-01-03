Мохаммад Зариф: "Убийство Сулеймани - это теракт"

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф после гибели генерала Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани в Ираке заявил, что Тегеран не хочет напряженности в регионе, следует из сообщения иранского внешнеполитического ведомства.

"Иран не хочет напряженности в регионе, присутствие и вмешательство иностранных внерегиональных сил приводит к дестабилизации обстановки, ухудшению ситуации в сфере безопасности и эскалации напряженности", - приводятся слова Зарифа, сказанные в ходе переговоров в Тегеране с коллегой из Катара Мухаммедом бен Абдуррахманом аль-Тани.

Саму атаку на генерала Сулеймани, возглавлявшего спецподразделения "Кудс" и проводившего операции за пределами страны, иранский министр назвал терактом.

В свою очередь, глава МИД Катара заявил, что после событий в Ираке необходимо найти мирный путь разрядки напряженности.