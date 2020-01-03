"Хизбалла": Ответ США будет решающим
Представитель ливанской Хизбаллы заявил, что ответ "оси сопротивления" на убийство военного командира Ирана Касема Сулеймани в ходе авиаудара США будет решающим, передает телеканал "Аль-Майадин".
Лидер парламентского блока "Хизбаллы" в Ливане Мохамед Раад имел в виду ряд групп, поддерживаемых Ираном, из Ливана в Йемен, которые усилили военное влияние Тегерана в регионе.
Раад сказал, что Соединенные Штаты "допустили ошибку" и что они признают это в ближайшие дни, сообщает канал.