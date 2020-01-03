Вашингтон решил не менять стратегию в Ираке

Стратегия США в Ираке не изменится после убийства иранского генерала Касема Сулеймани. Об этом заявили в Госдепартаменте США, передает телеканал Al Arabiya.

Отмечается, что американская сторона стремится «защищать национальные интересы своих союзников на Ближнем Востоке». В Госдепе рассказали, что считают Сулеймани террористом, который несет ответственность за разжигание войн в регионе. Подчеркивается, что Вашингтон также продолжит вводить жесткие санкции против Ирана.

Ранее сообщалось, что коалиция во главе c США решила проводить меньше военных операций в Ираке из-за антиамериканских настроений. По словам представителя объединения, Вашингтон усилил меры безопасности на иракских базах, где размещены военнослужащие США.