Иранские генералы продолжают угрожать: на прицеле Израиль

Иран в ответ на убийство генерала Касема Сулеймани будет наказывать американцев, «где бы они ни находились в пределах досягаемости». Как пишет Reuters, такое обещание дал один из командующих Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

По словам генерала Голамали Абухамзе , возглавляющего подразделения в провинции Керман, Иран оставляет за собой право отомстить США. При этом возможными являются и атаки на корабли в Персидском заливе.

«Ормузский пролив — жизненно важен для Запада, его пересекает большое количество американских эсминцев и военных кораблей», — отметил военный.

Абухамзе добавил, что Тегеран уже давно определил для себя главные американские цели.

«35 объектов США в регионе, а также Тель-Авив находятся в пределах досягаемости», — добавил он.