Иранские генералы продолжают угрожать: на прицеле Израиль
Иран в ответ на убийство генерала Касема Сулеймани будет наказывать американцев, «где бы они ни находились в пределах досягаемости». Как пишет Reuters, такое обещание дал один из командующих Корпуса стражей исламской революции (КСИР).
По словам генерала Голамали Абухамзе , возглавляющего подразделения в провинции Керман, Иран оставляет за собой право отомстить США. При этом возможными являются и атаки на корабли в Персидском заливе.
«Ормузский пролив — жизненно важен для Запада, его пересекает большое количество американских эсминцев и военных кораблей», — отметил военный.
Абухамзе добавил, что Тегеран уже давно определил для себя главные американские цели.
«35 объектов США в регионе, а также Тель-Авив находятся в пределах досягаемости», — добавил он.