Массовая драка в Армении много пострадавших и задержанных
Пять человек пострадали, 13 задержаны после массовой драки в селе Зартонк Армавирской области Армении, сообщает РИА Новости.
В сообщении отмечается, что инцидент произошел 3 января.
"В селе Зартонк (в 40 километрах от Еревана - ред.) из-за превышения скорости водителем одного из автомобилей возникла ссора, переросшая в массовую драку… В больницу с различными травмами обратились пять человек. В отделение полиции были доставлены 13 предполагаемых участников потасовки", - говорится в сообщении, размещенном на сайте полиции.