Лавров переговорил с главами МИД Ирана и Турции

Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел телефонные переговоры с главами МИД Турции и Ирана Мевлютом Чавушоглу и Мохаммадом Джавадом Зарифом. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что Лавров и Чавушоглу обсудили ситуацию, сложившуюся после убийства генерала КСИР Касема Сулеймани в Багдаде, а также выразили беспокойство серьезными последствиями, которые могут повлиять на безопасность в мире и на Ближнем Востоке.

Иранскому коллеге глава российского МИД выразил соболезнования в связи с трагедией. По мнению Лаврова и Зарифа, произошедшие 3 января события могут привести к «новому раунду» эскалации напряженности в восточном регионе, поскольку они являются «грубым нарушением международного права».