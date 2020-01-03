Беларусь договорилась с Россией о нефти

Минск договорился с Москвой о поставке в Беларусь первой партии нефти из России. Об этом в субботу, 4 января, сообщается на сайте концерна «Белнефтехим».

«Сегодня оформляются документы с российской компанией на прокачку первой партии нефти, закупаемой по цене без премии», — заявили в компании.

Там добавили, что объем сырья, которое поступит на белорусские нефтеперерабатывающие заводы в ближайшее время, а также запасы, накопленные ранее, позволят обеспечить безостановочную работу предприятий в январе 2020 года. Какая именно российская компания заключила первый в этом году контракт на поставку нефти в Беларусь, в «Белнефтехиме» не уточнили.