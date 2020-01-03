В России рассказали, как работает "ядерная кнопка"

Ветеран Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) Юрий Чмутин раскрыл подробности работы «ядерной кнопки», передает «Московский комсомолец».

Он исключил возможность «случайного» запуска ядерных ракет, поскольку в РВСН есть многоуровневая защита. Военный добавил, что хакерская атака с целью запуска ракет также является невозможной, и уточнил, что ракеты являются «коллективным оружием».

«Система управления предполагает четкое, строгое, централизованное выполнение приказов и команд по цепочке», — сказал Чмутин.

Ветеран подчеркнул, что решение о запуске ядерных ракет принимает только президент России, а затем оно передается главе РВСН и идет дальше по цепочке к подчиненным. По его мнению, политики, которые имеют доступ к кнопке, не должны забывать о своей большой личной ответственности в случае ее использования.