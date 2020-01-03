Ирак ограничил работу американских военных на своей территории

Ирак принял решение ограничить деятельность американских военных на территории своей страны после убийства в Багдаде иранского генерала Касема Сулеймани и одного из командиров ополчения Абу Махди аль-Мухандиса, заявил РИА Новости официальный представитель командующего Вооруженными силами Ирака Абдель Карим Халяф, передает РИА Новости.

"Они могут действовать только с согласия иракской стороны, но после такого удара в спину, конечно, мы ограничим их работу", - сказал собеседник агентства.

Халяф также добавил, что проводится расследование в отношении всех, кто мог иметь информацию о передвижении убитого иранского генерала и сопровождавших его лиц, в частности, о его перелете из Дамаска в Багдад и переезде из багдадского аэропорта.

"Да, расследование проводится. Следственные мероприятия коснутся всех, кто мог иметь какую-либо информацию внутри аэропорта (Багдада - ред.)", - пояснил он.

Комментируя приостановку работы НАТО по обучению иракских военных, Халяф подчеркнул, что у Ирака есть собственные возможности в этой области.