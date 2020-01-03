Над иранской мечетью подняли красный флаг мести

Красный флаг мести подняли над мечетью Джамкаран в иранском священном городе шиитов Кум после убийства генерала элитного иранского спецподразделения «Аль-Кудс» Касема Сулеймани. Видео с места было размещено на YouTube, на него обратил внимание ливанский телеканал Al-Manar.

Как отмечается в материале, флаг обозначает желание отомстить за убийство Сулеймани и других погибших во время американского удара. Его поднимали под пение верующих, в котором они обращались к Аллаху.

Иранские военные и чиновники уже неоднократно заявляли о мести американцам за убийство Сулеймани. В частности, 4 января один из генералов рассказал о 35 имеющихся целях. До этого власти страны в письме генеральному секретарю и Совбезу ООН указали, что Тегеран имеет право на самооборону. При этом постпред при ООН сравнил убийство с объявлением войны и пообещал действовать.