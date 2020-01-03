После атаки американцы "прибегли к дипломатическим мерам… в пятницу утром", сообщил контр-адмирал Али Фадави государственному телевидению.

Они "даже сказали, что если вы хотите отомстить, отомстите пропорционально тому, что мы сделали", - сказал он.

Фадави не уточнил, как Иран получил это сообщение, так как Тегеран и Вашингтон не имели дипломатических отношений в течение четырех десятилетий.

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил в отдельном телевизионном интервью в пятницу вечером, что "посланник Швейцарии передал глупое послание американцев сегодня утром". Швейцарский чиновник "был вызван вечером и получил решительный ответ в письменной форме… на смелое письмо американцев", добавил Зариф.