В Буркина-Фасо при подрыве автобуса погибли четырнадцать человек

Четырнадцать человек, среди которых были школьники, погибли в результате взрыва придорожной бомбы в субботу в Буркина-Фасо, сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на источники, передает ТАСС.

По данным агентства, инцидент произошел в департаменте Тоэни провинции Суру на юго-западе Буркина-Фасо, когда автобус, перевозивший школьников, наехал на мину.

"Автобус с учениками, направлявшийся в город Тома, наехал на придорожную бомбу. Четырнадцать человек погибли, четверо получили ранения", - заявил агентству представитель военных.