Официальный Баку отреагировал на убийство Касема Сулеймани

Министры иностранных дел Азербайджана и Ирана Эльмар Мамедъяров и Джавад Зариф в субботу провели телефонный разговор, обсудили последние события в регионе, сообщает пресс-служба МИД Азербайджана.

Cогласно информации, министры обсудили последние события в регионе и обострение ситуации.

“Азербайджан призывает все вовлеченные стороны воздерживаться от насилия и быть приверженным к обязательствам по укреплению региональной безопасности”, - отмечено в сообщении.

Мамедъяров выразил соболезнования руководству и народу Ирана в связи с гибелью генерала Касема Сулеймани.