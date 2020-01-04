Официального подтверждения информации об обстреле не поступало.

По некоторым данным, неизвестные выпустили три ракеты по авиабазе, находящейся примерно в 70 км от столицы Ирака. На ней, в частности, расположены военные из возглавляемой США коалиции по борьбе против терроризма.

Территория иракской авиабазы "Балад" в субботу вечером подверглась ракетному обстрелу, сообщают арабские СМИ и следящие за обстановкой в Ираке пользователи соцсетей.

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Стали известны подробности взрыва в столице Ирака Багдаде. Об этом сообщает Al-Arabiya.

Отмечается, что минометный обстрел произошел в районе Аль-Джадирия.

В результате пострадали пять человек.

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Ракета упала в "зеленой зоне" Багдада в районе посольства США. Об этом сообщил телеканал Al Arabiya.

По поступающей информации, все подъезды к американской дипмиссии сейчас закрыты. Ранее сообщалось о взрыве в центре иракской столицы.

"Зеленая зона" - хорошо укрепленный район в центре Багдада, где расположены правительственные учреждения и посольства.

Напомним, что ранее ряд иранских генералов пригрозил атаковать американские объекты в регионе. В частности, были названы 35 целей в нескольких странах.