Атака на посольство США и авиабазу в Ираке обновлено 22:25
Территория иракской авиабазы "Балад" в субботу вечером подверглась ракетному обстрелу, сообщают арабские СМИ и следящие за обстановкой в Ираке пользователи соцсетей.
По некоторым данным, неизвестные выпустили три ракеты по авиабазе, находящейся примерно в 70 км от столицы Ирака. На ней, в частности, расположены военные из возглавляемой США коалиции по борьбе против терроризма.
Официального подтверждения информации об обстреле не поступало.
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Стали известны подробности взрыва в столице Ирака Багдаде. Об этом сообщает Al-Arabiya.
Отмечается, что минометный обстрел произошел в районе Аль-Джадирия.
В результате пострадали пять человек.
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Ракета упала в "зеленой зоне" Багдада в районе посольства США. Об этом сообщил телеканал Al Arabiya.
По поступающей информации, все подъезды к американской дипмиссии сейчас закрыты. Ранее сообщалось о взрыве в центре иракской столицы.
"Зеленая зона" - хорошо укрепленный район в центре Багдада, где расположены правительственные учреждения и посольства.
Напомним, что ранее ряд иранских генералов пригрозил атаковать американские объекты в регионе. В частности, были названы 35 целей в нескольких странах.