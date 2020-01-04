Сумгаитский чиновник скрылся с крупной суммой денег

В Сумгаите пропал глава ООО "Сумгайытнаглийат" городской Исполнительной власти Ханны Рустамов.

Как передает Report, в ходе расследования выяснилось, что Х.Рустамов незаконно собирал налоги с каждого транспортного маршрута, действующего в городе.

План, собранный ежедневно у водителей, был составлен по собственным правилам Х.Рустамова. Этот процесс продолжался в течение нескольких лет. Сообщается, что с вырученными деньгами он скрылся в неизвестном направлении.

В ООО "Сумгайытнаглийат" городской Исполнительной власти города Сумгайыт сообщили, что Рустамов был отстранен от должности. Расследование продолжается.