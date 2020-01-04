Проиранские силы готовят наступление на базы США
Иракский батальон «Катаиб Хезбуллах» предупредил силы безопасности страны об опасности пребывания в зоне до 1 км от баз США с вечера воскресенья, сообщает Reuters.
Иракский батальон «Катаиб Хезбуллах» предупредил силы безопасности страны об опасности пребывания в зоне до 1 км от баз США с вечера воскресенья, сообщает Reuters.
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