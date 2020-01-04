Жириновский анонсирует нападение США на Иран

"Зачем убили иранского генерала Сулеймани? Чтобы посеять вражду между шиитами Ирака и Ирана, а также подготовить международное общественное мнение к дальнейшим ударам по Ирану, поскольку план по расчленению этой страны готов вот уже 10 лет и последовательно исполняется", - написал Жириновский в своём Telegram-канале.

Политик отмечает, что убийство генерала "обострило обстановку на всем Ближнем Востоке, всколыхнуло солидарность шиитских сил и в целом мусульманских и антиамериканских".

"Так США хотят вовлечь Россию в противостояние с мусульманским миром, как это уже было в 1979 году после введения советских войск в Афганистан", - отмечает Жириновский.

По мнению Жириновского, сейчас американцам "нужен еще один рывок, чтобы ударить по современной России и Китаю, сделать так, чтобы пожар на Ближнем Востока распространялся на соседние регионы", что в итоге породит большую войну с применением ядерного оружия.

"Но мы можем это предотвратить. Так, Иран сейчас может обратиться за помощью к России. А мы можем быстро разместить в этой стране военно-морскую базу на берегу Индийского океана, военно-воздушную базу и базу сухопутных сил. Также Иран может срочно запросить продажу современных систем ПВО, чтобы закрыть свое небо. Если они успеют это сделать – Иран выживет, а нет – его ждет судьба Ливии. Мы этого не желаем, а предлагаем принять современные и эффективные меры самообороны", - добавил политик.