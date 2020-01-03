Правительство России решило изменить брачный возраст

Министерство юстиции России решило скорректировать возраст вступления в брак. Также будут уточнены обстоятельства, при которых в брак могут вступать несовершеннолетние.

Инициатива вошла в правительственный план законопроектной деятельности на текущий год, говорится на сайте Кабмина. Поправки в декабре 2020 года внесут в Семейный кодекс и закон «Об актах гражданского состояния».

Сейчас условия, при которых возможен брак для подростков 16 лет, разные субъекты РФ определяют самостоятельно. В ряде регионов закон позволяет при наличии веских причин жениться с 14 лет. Чаще всего это возможно, если невеста беременна, либо если подростки официально доказали свою дееспособность и имеют постоянную работу.