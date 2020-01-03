У Белого дома протестуют против войны с Ираном

Несколько сотен человек приняли участие в субботу в демонстрации у Белого дома против возможной войны США с Ираном, а также против американской политики на Ближнем Востоке. Как передает ТАСС, представители более десятка американских движений, выступающих против участия Соединенных Штатов в войнах по всему миру, стали организаторами протеста. В акции приняли участие члены антивоенного движения CodePink и группы "Действуй сейчас, чтобы остановить войну и положить конец расизму" (ANSWER).

Демонстранты, среди которых были и представители иранской диаспоры в США, требовали от американских властей отказаться от любого рода боевых действий, а также от санкций против Ирана.

"Администрация президента США Дональда Трампа и Пентагон подошли к началу войны с Ираном, совершив вероломное убийство иранского генерала Касема Сулеймани, - заявили организаторы протеста. - Целенаправленное убийство одной из центральных руководящих фигур Ирана призвано инициировать новую войну. Если народ Соединенных Штатов не встанет и не остановит ее, эта война охватит весь регион и может быстро превратиться в глобальный конфликт непредсказуемых масштабов и потенциально самых серьезных последствий".