Евросоюз разочаровал Помпео
Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Майк Помпео выразил сожаление в связи с тем, что европейские союзники США не одобрили ликвидации иранского генерала Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани.
Глава Государственного департамента США поставил в пример союзников США на Ближнем Востоке, передает телеканал Fox News.
"Честно говоря, европейцы не так сильно помогали, как хотелось бы. Британцы, французы, немцы – все должны понимать, что сделали США – спасли жизни людей в Европе. Это благо для всего мира, и мы призываем весь мир поддержать усилия Штатов в принуждении Ирана к поведению нормальной страны", - заявил Помпео.
В то же время реакцию Израиля, Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратов, Иордании и Египта госсекретарь назвал "фантастической".
"Последние два дня я провел в разговорах с партнерами в регионе, информируя их о том, что мы делаем, почему это делаем, прося об их помощи. Они все фантастические. Затем я говорил с нашими партнерами в других регионах, и их позиция могла бы быть и получше", - подчеркнул дипломат.