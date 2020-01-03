Катар призвал проявлять сдержанность после убийства Сулеймани

В МИДе Катара попросили соблюдать сдержанность после убийства в Ираке иранского военачальника Касема Сулеймани. Об этом сообщает РИА Новости.

Как отмечается в заявлении, это необходимо, чтобы обойтись без прямой, либо косвенной вооруженной эскалации в Ираке.

«Министерство иностранных дел Катара настоятельно призывает все стороны проявлять сдержанность», — написано в сообщении министерства.

В ведомстве также предупредили, что результатом демонстрации насилия в Ираке могут стать печальные последствия.