Президент УЕФА снимает с себя ответственность: «Поездка из Рима в Баку – это экстрим»

Эльмир Алиев, отдел спорта 02:57

Президент УЕФА Александр Чеферин заявил, что пока он является президентом Европейского футбольного союза, такого необычного формата, как на грядущем Евро-2020, не будет. Он отметил, что предстоящее соревнование будет весьма проблематичным, особо выделив транспортные проблемы и, в частности, поездки из Баку в Рим и обратно, которые ждут команды группы «А» и их болельщиков, сообщает haqqin.az со ссылкой на польское издание Sport.

Тут следует напомнить, что решение о проведении финальной стадии чемпионата Европы-2020 в 12 странах Европы принималось еще до того, как Чеферин стал президентом УЕФА. Однако и при Чеферине принимались некоторые сомнительные решения, касающиеся Евро-2020. О них чуть позже. «Евро-2020 – это исключение, это празднование 60-летия турнира, - цитирует президента УЕФА польское СМИ. - Я убежден, что такой формат не повторится в ближайшее время. А возможно, не повторится никогда. И уж точно такого не будет, пока я возглавляю европейский футбол. Да, я не фанат этой системы. Это огромный логистический вызов для нас. Не говоря уже о болельщиках, которые планируют следовать за своими сборными. Разные валюты, дорогие авиабилеты, отели, сложное законодательство, необходимость в визах. Некоторые страны не входят в Европейский Союз. Все это вызывает много проблем. Нас ждет путешествие по континенту: из Баку в Дублин, из Санкт-Петербурга в Бильбао… И так каждый день. Это будет непросто, но в итоге я убежден, что у нас все получится. Затем мы вернемся к проведению чемпионатов Европы и финалов еврокубков в более доступных местах.

Конечно, формат Евро-2020 имеет много недостатков. Я гарантирую, что это не повторится в ближайшее время. При этом я бы не стал перебарщивать с критикой события, которое еще не произошло. К сожалению, сегодня стало нормой выносить вердикты заранее. Но футбол меняется. Разве сегодня хозяева матчей имеют такое большое преимущество перед гостями? Если вы сильны, то вы выигрываете независимо от того, где вы играете. Мне нравится, когда страна-организатор остается в турнире как можно дольше, потому что в таком случае атмосфера бывает однозначно лучше. Местные болельщики вовлечены в турнир. Но в случае с Евро-2020 несколько организаторов не сыграют в чемпионате. Евро-2020 будет серьезным испытанием. Поездка из Рима в Баку - это некоторый экстрим. Но поскольку пути назад нет, я стараюсь быть оптимистом. Мы сделаем все от нас зависящее, чтобы турнир прошел на максимально высоком уровне. В конечном итоге это будет историческое событие».