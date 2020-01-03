В случае атаки со стороны Тегерана на американцев или американские объекты после убийства иранского генерала Касема Сулеймани США будут готовы нанести удар по 52 целям в Иране, написал президент США Дональд Трамп в своем Twitter.

"Если они нападут на нас, то мы нанесем ответный удар. Если они нападут снова, чего я бы настоятельно советовал им не делать, мы будем бить их сильнее, чем когда-либо прежде! Соединенные Штаты только что потратили два триллиона долларов на военную технику. Мы самые мощные и, безусловно, ЛУЧШИЕ в мире! Если Иран нападет на американскую базу или любого другого американца, мы отправим часть этого совершенно нового прекрасного оборудования против них ... и без колебаний!" – говорится в заявлениях Трампа.

На странице президента США Дональда Трампа в Twitter опубликованы новые заявления по поводу возможных действий против Ирана.

По его словам, в течение многих лет Иран был лишь источником проблем. "Удары по этим мишеням и самому Ирану будут очень мощными и нанесены будут очень быстро. США больше не хотят угроз!" – написал американский президент, передает Дойче велле.

По его словам, некоторые из возможных мишеней являются значимыми для Ирана и его культуры объектами, а их количество равно числу американских заложников, захваченных Тегераном много лет назад.

Речь идет о событиях 4 ноября 1979 года в посольстве США в Тегеране. Тогда группа иранских студентов ворвалась в здание американской дипмиссии и взяла в заложники ее сотрудников. Молодые люди требовали от Вашингтона выдать беглого шаха Мохаммеда Реза Пехлеви. Тогда почти два года удерживали в неволе 52 человека.

Напомним, иранский генерал Касем Сулеймани был убит в ночь на 3 января по приказу президента США Дональда Трампа в результате американского ракетного удара по колонне автомобилей вблизи международного аэропорта Багдада. Вместе с генералом погибли несколько видных иракских политиков и военачальников.