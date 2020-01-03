В ночь на воскресенье тело генерала Касема Сулеймани было доставлено в Иран. Как сообщает Reuters, самолет с телом Сулеймани приземлился в Ахвазе, на юго-западе Ирана.

В настоящее время проходит церемония прощания. Ранее иранские СМИ сообщали, что тело убитого генерала отправят в Мешхед, потом – в Тегеран, а оттуда – в его родной город Керман, где и похоронят 7 января.

Накануне, 4 января, в Ираке прошла церемония прощания с командующим "Сил аль-Кудс" и заместителем командира шиитского ополчения "Аль-Хашд аш-Шааби" Абу Махди аль-Мухандисом, в которой приняли участие тысячи иракцев. Тела погибших привезли в священные для шиитов города Кербелу и Наджаф, где находится гробница имама Али - родственника и сподвижника пророка Мухаммеда, четвертого праведного халифа, первого из двенадцати почитаемых шиитами имамов. В Наджафе аль-Мухандиса похоронили, а тело Сулеймани затем подготовили к отправке в Иран.