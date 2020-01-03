Сильное землетрясение в Мексике
Землетрясение магнитудой 6,5 произошло на территории мексиканского штата Оахака рядом с побережьем, сообщает Национальная сейсмологическая служба Мексики.
По данным сейсмологов, эпицентр подземных толчков располагался в 38 километрах юго-восточнее города Уньон Идальго (штат Оахака), очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров.
Угроза возникновения цунами не объявлялась.
По данным Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра (EMSC), магнитуда землетрясения составила 5,6. Очаг залегал на глубине 100 километров.