В Польше предотвратили убийство министра

В Польше по подозрениям в убийстве нескольких граждан и подготовке покушения на министра юстиции страны Яна Зебро и прокурора, занимающегося делом против наркомафии, задержан 28-летний мужчина, сообщает Газета.ру со ссылкой на радиостанцию Jedynka.

Следствие считает, что задержанный виновен в сбыте крупной партии наркотиков, а также в подготовке заказного убийства. Отмечается, что злоумышленника задержали в ходе операции полиции против продавцов наркотиков.

Сотрудники правоохранительных органов полагают, что он должен был дать €23,5 тысячи евро подельнику, который должен был убить министра юстиции, а также прокурора. Однако этого не произошло.