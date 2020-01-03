Турецкий депутат призвал отправить войска не в Ливию, а в Карабах

Однако часть депутатов, в частности, от Республиканской партии и İyi Parti («Хорошая партия»), выступила против отправки турецких военных в Ливию. Депутат от İyi Parti Айтун Чирай и вовсе предложил вместо Ливии отправить турецких военных в Карабах и освободить оккупированные территории Азербайджана.

«20 процентов территорий братского Азербайджана находятся под оккупацией. Давайте сначала освободим эти территории. Мы поддержали операцию в Сирии. И что произошло? Наступающую турецкую армию остановили одним твитом. Теперь люди будут спрашивать, что мы делаем в Ливии. Разве есть необходимость ввязываться в новые проблемы? Зачем вы делите силу армии на две части?» - сказал в своем выступлении турецкий депутат.