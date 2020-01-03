«Иранские хакеры» взломали правительственный сайт США
Общественную федеральную базу данных правительственных документов США взломали хакеры, которые, по их собственному заявлению, действуют от имени Ирана.
Был взломан сайт Federal Depository Library Program, передает РИА Новости со ссылкой на BNO News.
При попытки зайти на сайт открывалась страница с надписями на английском и персидском языках, передает ТАСС.
В послании хакеров говорится, что оно оставлено «от Исламской Республики Иран». «Мы не прекратим оказывать поддержку нашим друзьям в регионе – угнетенным народам Палестины, Йемена, Бахрейна, народу и правительству Сирии и Ирака», – говорится в сообщении.
Позднее сайт стал недоступен для пользователей.