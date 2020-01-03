В Кении атаковали базу, где находятся военные США

Боевики исламистской группировки "Аш-Шабаб" атаковали военную базу в округе Ламу на северном побережье Кении недалеко от границы с Сомали, сообщает ТАСС со ссылкой на Agence France-Presse.

"Была совершена попытка нападения, атака отбита", - приводит французское агентство слова представителя властей округа Ирунгу Мачарии.

Информации о погибших и разрушениях пока не поступало.

В свою очередь, местный телеканал Citizen TV Kenya сообщил со ссылкой на полицию, что боевики напали на базу Camp Simba (Лагерь Симба), которую используют американские и кенийские военные. Она расположена в округе Ламу, передает РИА Новости.

В Сомали базируется радикальная исламистская группировка "Аш-Шабаб" ("Движение молодых моджахедов"), имеющая тесные связи с террористической организацией "Аль-Каида". Она ведет вооруженную борьбу против центрального правительства Сомали и препятствует гуманитарной деятельности ООН.