Генерал Петреус: США больше не будут терпеть провокаций Ирана

В течение прошлых месяцев Тегеран проводил резкие действия, включая сбивание военного американского дрона, нападение на нефтяную инфраструктуру Саудовской Аравии и другое. Ответ США на эти действия был сдержанным, но спецоперация, проведенная на этой неделе, в результате которой погиб иранский генерал Касем Сулеймани, стала мощным сигналом для режима, что США не будут терпеть дальнейшие провокации. Как пишет издание УНН со ссылкой на Голос Америки, об этом сказал экс-командующий силами США в Ираке и Афганистане, бывший директор ЦРУ, генерал в отставке Дэвид Петреус в интервью Foreign Policy.

По словам Петреуса, убийство Сулеймани важнее, чем убийство главы “Аль-Каиды” Усамы бен Ладена или лидера ИГИЛ Абу Бакра аль-Багдади.

Петреус не ожидает мощного ответа от Ирана на убийство Сулеймани, подчеркивая, что иранский режим уже не имеет той поддержки среди населения, которой он пользовался во время войны Ирана и Ирака десятки лет назад. По его словам, иранский режим убил сотни, если не тысячи иранцев, вышедших на протесты против экономических проблем, и теперь опасается, что резкие военные действия могут привести к падению режима, утверждает американский военный.

Теперь дипломаты США могли бы сообщить Ирану, что в случае эскалации следующим шагом будут удары по нефтяной инфраструктуре и силам Ирана внутри страны, рассуждает генерал. Это открывает возможности для новой ядерной сделки в отношении Ирана, считает он.