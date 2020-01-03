Ученые назвали лучший сок для снижения давления

Специалисты провели исследование на лабораторных крысах, страдающих гипертензией. Животным давали соки клюквы, черной смородины и брусники. В этих ягодах содержатся полифенолы, которые снижают риск сердечно-сосудистых заболеваний и положительно влияют на сердце.

Было установлено, что брусничный сок лучше всего снижает высокое кровяное давление, а также противодействует возрастному повышению артериального давления. Отмечается, что сок брусники предотвращал у грызунов экспрессию генов, связанных с воспалением слабой степени в аорте. Другие соки аналогичного эффекта не дали.