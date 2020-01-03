Солнце «подошло» максимально близко к Земле

Расстояние между Землей и Солнцем максимально сократится 5 января — в этот день видимый диаметр Солнца будет наибольшим в году, сообщает пресс-служба Московского планетария.

«В воскресенье, 5 января, наша планета будет в перигелии — самой ближайшей к Солнцу точке своей орбиты, которую она проходит раз в год. Земля проходит ее в начале января, она составляет более 147 млн км. При этом самую далекую точку, афелий, Земля проходит в начале июля, оказываясь на расстоянии более 152 млн км от Солнца», — рассказала ТАСС сотрудница планетария.

Полный оборот вокруг Солнца Земля совершает за 365 дней 6 часов 9 минут и 10 секунд. По орбите она движется со средней скоростью 29,765 км в секунду.