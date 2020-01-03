В Иране ответили на угрозы Трампа

Вашингтон не осмелится нанести удары по 52 объектам в Иране, о которых говорил американский президент Дональд Трамп, заявил командующий вооруженными силами Ирана Абдулрахим Мусави, сообщает РИА Новости.

"Сомневаюсь, что им хватит смелости сделать это в ходе возможного конфликта в будущем", - цитирует Мусави телерадиокорпорация IRIB.

Ранее Трамп обещал нанести "быстрый и сильный удар" по 52 целям в Иране, если будут атакованы американцы. Угрозы прозвучали после того, как в Иране пообещали отомстить за гибель генерала Касема Сулеймани.