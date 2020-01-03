Икрам Нур, автор haqqin.az 13:14

Фельдмаршал Халифа Хафтар в ответ на решение турецкого парламента, разрешающего вторжение в Ливию, объявил «всеобщую мобилизацию для отражения иностранной агрессии». Два прогноза портала haqqin.az конца минувшего года прошли, что называется, без сучка и задоринки: парламент Турции большинством голосов (325 – «за» и 184 – «против») согласовал вопрос о возможном введении войск в Ливию – «для оказания военной помощи законному правительству страны в борьбе против международных террористов и иностранных наемников». И второй – о том, что Ливийской национальной армии под предводительством фельдмаршала так и не удалось взять столицу страны.

Особо говорить о двух этих прогнозах не стоит – они не следствие прозорливости, а просто знание и постоянное отслеживание ситуации. Хотя не могу не подчеркнуть ответственность турецких парламентариев к процессу обсуждения важнейшего на ближайшие годы для страны вопроса. При том, что итоги голосования были предопределены – турки действительно обсуждали, спорили и аргументировали, пытались переубедить оппонентов, и это само по себе заслуживает глубокого уважения. Что же до очередного «штурма Триполи», предпринятого отрядами фельдмаршала, то здесь уже, право, получается некая трагикомедия. Выпросив очередную порцию всевозможных ресурсов и денег на оплату наемников – а в этот раз египтяне даже танки в лизинг выделили, Хафтар вновь подходит к столице, вновь терпит поражение и вновь отступает, всякий раз обещая вернуться, прямо пустынный Карлсон какой-то. Впрочем, в этой истории с упорным наступлением на одни и те же грабли близ Триполи кроются несколько принципиально важных моментов, характеризующих ливийскую ситуацию в целом. У Хафтара жуткий дефицит всех видов ресурсов - от материальных до человеческих. И его иностранные коспонсоры никак изменить к лучшему ситуацию пока не могут. К громким заявлениям Каира о том, что он готов отправить воинский контингент для поддержки фельдмаршала-ренегата, не следует относиться серьезно.

Как, впрочем, и к объявленной «всеобщей мобилизации». Объявить-то ее не проблема, а вот реально выполнить эту задачу не получится - нет мобилизационных структур, нет запасов амуниции, вооружения, нет офицеров, способных принять и обучить пополнение. Да и с деньгами далеко не все благополучно, по сути, Хафтар живет «от аванса до получки», от одного заграничного транша до другого. С одной стороны, это серьезно упрощает Анкаре проведение военной операции. Но только при том условии, что она будет проводиться под девизом «быстрота и натиск», что-то вроде того «парового катка», который турецкая армия продемонстрировала в минувшем году в сирийском Курдистане. Проблема заключается в том, что, судя по имеющейся информации, подобного рода операция пока не планируется. Эрдоган и Анкара – они тоже мастера в информационную войну, а следовательно, не все их заявления стоит воспринимать слишком уж буквально: раз есть разрешение парламента, значит, вторжение начнется со дня на день. Одним из типичных внешнеполитических приемов Анкары является «продавливание» решения, а не резкие действия для ее достижения. Даже в сирийском Курдистане применение силы было рассчитано с бухгалтерской, если не сказать – с аптекарской точностью: как только возникли условия для политического диалога, наступление армии было свернуто. Есть полномасштабная демонстрация Анкарой «оскала» и решимости на самые серьезные действия. Произошло укрепление вооруженных формирований правительства в Триполи отрядами протурецких прокси, спешно переброшенных по воздуху из-под Идлиба в Ливию за несколько новогодних дней из Сирии. Что, кстати, позволило, ликвидировать численное преимущество отрядов Хафтара перед броском на ливийскую столицу, усиленных иностранными наемниками. Спешно готовятся плацдармы для высадки турецких военных и оборудуются пункты их временной дислокации в Ливии.