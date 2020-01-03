Пашинян поднялся на гору и призвал Иран и США к миру

Премьер-министр Армении Никол Пашинян отправился в поход на гору близ озера Севан. Вместе с ним идет группа местных туристов, а также министр экологии Эрик Григорян, сообщает Sputnik Армения.

По словам Пашиняна, он посвящает это восхождение миру и стабильности в регионе. Армянский премьер отметил, что министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян побеседовал с иранским коллегой Мохаммадом Джавадом Зарифом и выразил соболезнования правительству и народу Ирана в связи с событиями в Ираке.

Иран и США – дружественные для Армении страны, Армения не может втягиваться в антииранские и антиамериканские действия, добавил Пашинян: "Мы призываем к тому, чтобы партнеры в Иране и США воздержались от шагов, которые ухудшат и без того напряженную обстановку...".