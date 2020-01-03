Синоптики рассказали о погоде на завтра
В понедельник, 6 января, в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью и утром местами туман, изморось. Прогнозируется северо-восточный ветер, говорится в сообщении Национального департамента гидрометеорологии Минэкологии и природных ресурсов.
Температура воздуха ночью составит 3-6, днем 8-10 градусов тепла, в Баку ночью 4-6, днем 8-10 градусов тепла.
Атмосферное давление понизится с 767 мм до 764 мм ртутного столба. Относительная влажность ночью 80-90%, днем 60-70%.
Завтра ожидаются слабые колебания метеорологических факторов на Апшеронском полуострове, что благоприятно скажется на самочувствии метеозависимых людей.
В районах Азербайджана преимущественно без осадков, местами туман, ветер восточный. Ночью от 1 градуса мороза до 4 градусов тепла, днем 7-12 тепла, ночью в горах 5-10 градусов мороза, днем 1-6 градусов тепла.