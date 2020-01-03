США перебрасывают тысячи военных на Ближний Восток

Для наращивания американского военного присутствия на Ближнем Востоке в связи с ростом напряженности из-за убийства в Ираке иранского генерала Касема Сулеймани США перебрасывают в Кувейт более 4 тысяч военнослужащих из состава 82-й воздушно-десантной дивизии, расквартированной в Форт-Брэгге (штат Северная Каролина), передает Associated Press.

Как сообщает агентство, ссылаясь на официального представителя 82-й воздушно-десантной дивизии Вооруженных сил США подполковника Майка Бернса, около 700 военнослужащих уже отправили в Кувейт на текущей неделе. Еще 3,5 тысячи бойцов ожидают своей отправки. В материале отмечается, что полностью переброска будет осуществлена в течение нескольких дней.

Associated Press подчеркивает, что наращивание американского военного присутствия в Ближневосточном регионе отражает опасения официального Вашингтона в отношении возможной акции возмездия Ирана за гибель Сулеймани.