Из-за угроз Трампа посла Швейцарии вызвали в МИД Ирана
МИД Ирана выразил протест США в связи с угрозой американского лидера Дональда Трампа нанести удары по стране.
В МИД Ирана вызвали посла Швейцарии, который представляет интересы США в Тегеране, передает РИА Новости.
«Замглавы МИД Ирана по политическим вопросам Аббас Аракчи выразил решительный протест Ирана по поводу угроз, нарушающих международные нормы и право», – сообщило дипведомство, добавив, что подобные угрозы нападения на исторические объекты являются военным преступлением.