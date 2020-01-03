Израильский футболист о дружбе с иранцами в Азербайджане и жизни в Баку

Отдел спорта 15:25

Футболист клуба «Сумгаит» Амир Агаев, приехавший в Азербайджан из Израиля, рассказал о том, как продвигается его карьера, о готовности выступать за сборную Азербайджана, о своей семье и о дружбе с иранцами, играющими в «Сумгаите», сообщает haqqin.az со ссылкой на израильский телеканал Sport5.

1 февраля исполнится ровно год, как израильский полузащитник с азербайджанскими корнями, выступает в нашей стране. Тут он живет вместе с женой Сиван и двумя дочерьми. Нынешний сезон 27-летний Агаев проводит весьма успешно и считает текущий период лучшим в своей карьере. «В моем активе четыре гола. Я играю по 90 минут в каждом матче. Бегаю так, как ни бегал никогда ранее – по 11-12 миль за игру, - говорит Агаев. - В моем первом сезоне у меня были проблемы из-за травмы, от которой я страдал еще в своем предыдущем клубе – «Хапоэле». Поэтому я не мог играть слишком много. Только к концу прошлого сезона я забил два гола и сделал три голевые передачи. Но в этом году я стал очень значимым игроком для команды. Чемпионат Азербайджана по футболу по своему уровню примерно такой же, что и чемпионат Израиля. Я бы соврал, если бы сказал, что в Израиле есть что-то особенное. Сейчас у меня удачный период карьеры, и я поднимаюсь на те места, на которых заслуживаю быть. Не хочу слышать никаких сравнений и других мнений.

Какова моя цель? Я хочу перейти в более крупный клуб и получить такой контракт, чтобы я мог устроить свою жизнь. Пришло время совершить прыжок. Я чувствую себя готовым к этому во всех отношениях». Агаеву также был задан вопрос об иранских футболистах «Сумгаита» Мехди Шарифи и Пеймане Бабаи ввиду недружественных отношений между Израилем и Ираном. «Звучит странно, но они среди моих хороших друзей, - отвечает Агаев. - В раздевалке один из них сидит справа от меня, а другой - слева. У нас очень хорошие отношения, один из них говорит по-английски, так что это помогает».